“Los que tuvimos la suerte y el honor de participar en aquellos tres días de combate, lo hicimos sin tener una “conciencia histórica” del hecho. No fuimos a combatir pensando y afirmando que vivíamos un momento importante de la historia. No hacíamos abstracciones ni filosofábamos sobre la importancia del “minuto histórico” en que nos encontrábamos. Sencillamente fuimos a combatir a los mercenarios que querían destruir la Revolución, y todo se reducía a esos términos simples y claros: nosotros, los revolucionarios, íbamos a echarles plomo a los contrarrevolucionarios invasores; no podían pasar. Así de sencillo era…”