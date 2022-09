*El Dr. Cano es un investigador y profesor conocido por su trabajo pionero en Paleomicrobiología, con amplia experiencia en microbiología ecológica, y microbiología molecular y celular. Dirige PaleoBiotica, Inc., una empresa de biotecnología, con sede en California, EEUU, cuya misión es mejorar la salud de las plantas y los suelos. De este trabajo se han derivado otros estudios sobre bacterias antiguas en ámbar, núcleos de aguas profundas y otros ambientes, que han permitido explorar yacimientos de petróleo utilizando el análisis de la comunidad microbiana. Su trabajo acerca del microbioma es parte de la cooperación científica que desarrolla con Cuba, su país natal, en el campo de la salud.

Gissel García (GG). En 1995, usted publicó un artículo en la revista Science («Revival and Identification of Bacterial Spores in 25- to 40-Million-Year-Old Dominican Amber«), acerca del hallazgo de una bacteria en el abdomen de una abeja conservada en el ámbar durante 25-40 millones de años, y haber logrado revivirla.

¿Qué papel tuvo el azar en ese descubrimiento? ¿Se basó en alguna hipótesis suya como microbiólogo acerca de la existencia de vestigios de vida en épocas tan remotas?

Raúl Cano (RC): Si sigues mi carrera, verás mi interés en la evolución de microorganismos y cómo el ambiente cambia la constitución genética de estos. Durante los años 90 tuvo lugar la entrada del concepto del ámbar y el aislamiento del ADN en la película Jurassic Park (1993). Como científico me interesaba saber si esto era real o solo pigmento de la imaginación de autor. En ese momento tenía acceso a varias muestras de ámbar, que tenía posibilidades de utilizar para hacer los estudios. Si uno entiende cómo se forma y en qué consiste el ámbar, comprende que es muy posible que pudiera haber sido preservante de bacterias por la cantidad de azúcares y compuestos que posee. Se trataba de probar la hipótesis de que el ámbar puede proteger y preservar las bacterias por largos períodos de tiempo. Tuvimos muchos fracasos; pero un pequeño porciento resultó y de ellas se aisló la que aparece publicado en la revista Science. Este trabajo comenzó en 1993. El material se analizó durante dos años, hasta que estuvimos seguros de que era del ámbar, y no del ambiente contaminante.

Para contestar tu pregunta: sí, la investigación era parte de una estrategia para estudiar la evolución de la vida en el planeta. Luego, la hipótesis era: si las bacterias han existido por más de dos millones de años, entonces sobreviven al estrés de evolución de la Tierra y podían superar cualquier estrés, conservadas en el ámbar.

GG. ¿Cómo este microorganismo pudo subsistir 40 millones de años dentro de una abeja de entonces?

RC. Como te dije, el ámbar tiene muchos azúcares capaces de deshidratar la bacteria.En ese momento, los procesos metabólicos de la bacteria paran, incluso el proceso oxidativo, que causa la muerte de la célula y la hidrólisis de proteínas y ácidos nucleicos.

Luego, la pregunta era: ¿cómo puede sobrevivir, con tanta radiación iónica, que puede romper en fracciones al ADN, y dejar las células inútiles? Para responderla, se manejan dos teorías que pretenden justamente explicar su subsistencia por tan largo período de tiempo

Según una teoría, es posible porque, si bien el ámbar no es permeable al agua, sí lo es al hidrógeno, y el metabolismo celular de las bacteria requiere hidrógeno para producir energía (ATP). Luego, es posible que estas bacterias pudieran reproducirse dentro del ámbar, con tasas que se extienden de cientos a miles de años, lo que permitiría explicar que la bacteria se multiplicara en el ámbar.

Esta teoría se contradice con la segunda, que es la que adoptamos como nuestra hipótesis. Si las bacterias están deshidratas, no hay proceso metabólico. De manera que la deshidratación se contradice con la hipótesis de la permeabilidad del hidrogeno. Para explicar la capacidad de reactivar los procesos metabólicos es necesario que tenga el ADN intacto. Si hay pedazos que han sido impactados por rayos cósmicos, que puedan causar daño al ADN, es posible que este ADN sea reparado en el proceso de reactivarse, a través de las proteínas intrínsecas reparadoras de la célula. Como el ADN no está suelto en el citoplasma, sino enrollado en proteínas (histonas), es muy fácil que, si se rompe la molécula en dos pedazos, retengan su posición relativa, pues las proteínas van a prevenir que se separen.

Gisell García y el Dr. Cano durante la entrevista.

GG. ¿Qué aporta este descubrimiento a la explicación sobre el origen de la vida en la tierra?

RC. Solo añade evidencias de que la evolución de la vida es un proceso continuo, en el que estas bacterias, que han evolucionado hasta el momento en que quedaron atrapadas en el ámbar, detienen su proceso evolutivo, lo que representa un momento en el desarrollo de la especie. Esto ocurre justo cuando la bacteria se deshidrata. Como si fuese una fotografía del estado genético en el momento en que se dejó de reproducir. Luego, al comparar la composición genética de esta especie, en el momento en que fue atrapada, con bacterias de la misma especie en la época contemporánea, se pueden apreciar los cambios genéticos que han ocurrido en estos millones de años, así como la tasa evolutiva de genes individuales. Para lograrlo hay que comparar el material genético de aquellas bacterias con el de las bacterias contemporáneas.

GG. Hablemos ahora de la utilidad del cultivo de esta bacteria antigua para la investigación del microbioma.[1]

¿En qué medida pueden contribuir a salvar los suelos, repoblar la vida verde en el planeta, restaurar la capa de ozono?

RC. La diversidad microbiana en el planeta hoy en día, principalmente en suelos agrícolas, ha decaído por el uso de químicos y antimicrobianos, que hacen daño a la microbiota y causan mutaciones en las bacterias actuales. De manera que el uso de bacterias antiguas es una novedosa fuente de diversidad genética, que ahora no existe. Resultan muy insensibles a los estreses ambientales, y resistentes a muchos de los antimicrobianos utilizados recientemente, debido a la falta de estas sustancias químicas que no existían durante el tiempo en que ellas vivian.

GG. ¿De qué manera se enlazó ese estudio de las bacterias antiguas con el del microbioma?

RC. Estas bacterias nos han dado algunas indicaciones de cuáles son los genes claves que pueden apoyar el desarrollo de un microbioma «saludable». Así que el estudio de estas bacterias antiguas nos da una pista del microbioma, y de la composición genética de las bacterias que lo componen, como molde para evaluar los microbiomas actuales.

Por ejemplo, estudiando el microbioma de momias antiguas, pudimos tener una idea de la evolución del microbioma humano, sin las influencias ambientales de hoy. Las bacterias de las momias corresponden a un tiempo en que no se usaban herbicidas ni microbicidas para controlar el crecimiento y las enfermedades de las plantas. Estos individuos que ahora son momias consumían menos materiales tóxicos. Al comparar a los seres humanos de hoy con personas de otros orígenes y dietas propias de épocas pasadas, podemos apreciar el impacto sobre la composición microbiana de los seres actuales.

GG. ¿Qué implicaciones tiene el estudio del microbioma para el tratamiento de enfermedades como las alergias, la diabetes mellitus, el Parkinson, las afecciones cardiovasculares, el cáncer?

RC. Según muestran muchos estudios científicos, el microbioma de los intestinos, presente en las heces de los seres humanos, tiene un impacto en la composición microbiana y de los intestinos, así como en la salud de los intestinos. De ahí el eje intestino-cerebro; y la tesis de que el microbioma es una de las influencias más decisivas en la salud y las enfermedades.

Estudios comparativos de los perfiles microbianos entre personas sanas y las que sufren alguna disbiosis pueden dar buenas pistas sobre el tipo de función que se pierde o se gana en diferentes condiciones del microbioma. Las muchas semejanzas entre los microbiomas de individuos con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer apoyan la importancia del microbioma en su salud.

Gisell García y el Dr. Cano durante la realización de la entrevista.

GG. ¿Es posible modificar el microbioma dañado?¿En qué medida determinadas bacterias pudieran ser utilizadas como fármacos (por ejemplo el Sugar Shift)?

RC. La posibilidad ciertamente existe. La hipótesis se basa en que el consumo de probióticos es funcional y permitiría restaurar, en alguna medida, el orden en los procesos metabólicos en los intestinos, y restablecer funciones perdidas debido a alteraciones del microbioma. De esta manera, podrían restablecer una tasa de normalidad en su reproducción, que había desaparecido durante la enfermedad.

Estas bacterias pudieran ser utilizadas como fármacos teniendo en cuenta su capacidad de modificar las funciones biológicas y metabólicas del organismo, regular la inflamación, así como los mecanismos de la inmunidad. Un ejemplo de ello lo constituye la posible regulación de la glucosa sanguínea que se encuentra en exceso en la sangre de individuos que padecen diabetes tipo 2 mediante el empleo de una formulación probiótica llamada Sugar Shift. La DM2 se diagnostica cuando existe un estado de intolerancia a la glucosa y en ayunas son detectables niveles elevados de azúcar en sangre (≥ 126 mg/dl). El tratamiento requiere un cambio del estilo de vida, la incorporación oportuna de antidiabéticos orales, entre los que se recomienda la metformina y el monitoreo de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), en niveles inferiores al 7%. Sin embargo, en la práctica clínica no siempre los pacientes logran el control de la glicemia. Estudios recientes avalan que, el consumo de ciertas formulaciones de bacterias saludables en asociación con sus nutrientes, pudieran remodelar la microbiota intestinal y de esta manera, mejorar los niveles de glucosa y la resistencia a la insulina en individuos que padecen DM2. Este grupo de microorganismos vivos, administrados a un hospedero en formas y cantidades adecuadas, mejoran o restauran la microbiota intestinal y, consecuentemente, sus funciones metabólicas e inmunológicas. Por esta razón, se les ha denominado de manera consensuada probióticos. Estos, se administran en formulación simbiótica con prebióticos, fibras de plantas no digeribles que estimulan el crecimiento de los probióticos y otros microorganismos intestinales.

Debido al auge de los estudios del microbioma y su importancia para el organismo en la actualidad, se comercializan muchas formulaciones probióticas. Sin embargo, no todas son formulaciones equilibradas. No todas poseen prebióticos y en su mayoría no muestran el análisis del perfil genético y metabólico del consorcio de bacterias que la componen. La preparación BiotiQuest™ Sugar Shift, en cambio, es una formulación preparada a partir del empleo del modelo BioFlux™, plataforma analítica in vitro del microbioma. Las formulaciones diseñadas que emplean este modelo poseen un balance del flujo de todas las secuencias genómicas de las cepas microbianas empleadas en la preparación. Esta formulación simbiótica consta de ocho cepas de bacterias clasificadas como GRAS (del inglés, Generally recognized as safe). Las propiedades más importantes son la producción de manitol, con la reducción concomitante de la glucosa, y la producción de componentes antiinflamatorios y antioxidantes. La eficacia de la formulación fue evaluada en un estudio clínico limitado que incluyó solamente 6 individuos sanos. El análisis metagenómico de las heces de los participantes, tras el consumo de una cápsula diaria de dicho probiótico durante 30 días, mostró una abundancia relativa de genes asociados a la producción de manitol, así como genes asociados a la glicolisis, entre otros. Estos experimentos sugieren que el suplemento BiotiQuest™ Sugar Shift pudiera ayudar a restaurar la microbiota intestinal y revertir signos y síntomas asociados a la DM2.

Quiero precisar que los microbiomas son únicos en cada persona. Lo importante a considerar aquí es que todos tienen el mismo perfil de funciones que pueden asumirse por distintas especies de bacterias. De manera que su diferente taxonomía no es una diferencia significativa, ya que es muy probable que las funciones aportadas por el microbioma sean semejantes en todos los microbiomas normales. No solo es importante el estudio de la taxonomía del microbioma del individuo, sino explorar su metabioma (genes y productos de las bacterias que componen el microbioma), para observar cambios debido a enfermedades.

GG. Le propongo que hablemos sobre el significado de este campo de investigación para Cuba. ¿En qué medida la ciencia cubana se integra a los estudios del microbioma y a su uso para el tratamiento de enfermedades crónicas?

RC. Hay mucho interés, generado especialmente por los reportes científicos que vinculan el microbioma con ciertas enfermedades. Este se refleja en un nuevo enfoque, que no solo implementa tecnologías de punta y tradicionales, sino incorpora el concepto de microbioma, así como sus consecuencias para el diagnóstico y tratamiento de pacientes.

GG. ¿En qué medida esta transformación puede prefigurar un modelo de medicina que haga un uso más amplio de la investigación científica?

RC. Si consideramos que el microbioma es un espejo del estado de salud de un individuo, será muy posible que, en un futuro próximo, una muestra de heces para caracterizar el microbioma sea parte de estudios clínicos –como ahora los análisis de sangre, orina y saliva permiten estudiar azúcar, colesterol, acidos grasos, etc. Así que no solo dará bases diagnósticas a la medicina, sino, aun más importante, se podrá determinar si existen biomarcadores que indiquen el riesgo de un individuo a contraer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, que se prodrÍan observar en un microbioma bien estudiado.

GG. Considerando que somos un país pequeño y con recursos limitados, ¿es posible un camino realista para aplicar este conocimiento? ¿De qué depende?

RC. Depende del enfoque científico que la comunidad médica le dé a la nueva tecnología. Acogerse a este concepto diagnostico-pronostico-terapéutico es viable porque la tecnología que se aplica es relativamente simple. La secuenciación de ADN y los estudios metabólicos son ya procedimentos de rutina. Y la capacidad bioinformática puede apoyar mucho los análisis del microbioma. Teniendo en cuenta el talento que existe en países como Cuba, no hay motivo que le impida sacar provecho a estos estudios. Solo se trata de tomar en cuenta los límites de la tecnología, así como los posibles errores de interpretación, y controlarlos adecuadamente.

[1] El microbioma humano es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro organismo, sus genes y los metabolitos que estos producen. Representa uno de los ecosistemas más complejos de la tierra que ha co-evolucionado durante millones de años con el hombre. Constituye una unidad en la que se combinan el genoma humano y los genomas microbianos. Describe la población de microorganismos y sus genes, que poseen un comportamiento simbiótico y mutualista con las células humanas, lo cual garantiza el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Estos microorganismos colonizan el tracto gastrointestinal, el genitourinario, la cavidad oral, la nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel (GG).