Como en años anteriores, Temas ha invitado a un grupo de destacados expertos para que ofrezcan su visión calificada sobre el año que empieza. Ellos son economistas, sociólogos, politólogos, comunicadores, médicos, promotores, activistas y otros conocedores de diversos campos y prácticas. Esta vez compartimos las respuestas a la segunda pregunta, enviadas por periodistas, historiadores, investigadores en temas medioambientales y más de un filósofo.

2. ¿Cuáles son las políticas probables y qué grado de articulación hay entre ellas?

Fabio Fernández. Profesor de Historia, UH

Los tres núcleos de problemas arriba señalados son la clave para la mejoría de la situación cubana, en un arco que avanza de lo coyuntural a lo estructural. Se insertan en la lógica de actualización del modelo y resultan tópicos que conectan la agenda pública, las aspiraciones ciudadanas y el conjunto de reformas consensuadas. Tanto el III Pleno del PCC como la última sesión de la Asamblea Nacional en 2021, coincidieron en la centralidad de dichas tareas. Liberar las fuerzas productivas en el país, romper con las muchas trabas aún vigentes, es el camino explícito hacia el cumplimiento de las metas trazadas; sin negar el impacto que sobre tal propósito tienen la volátil situación internacional –pandemia incluida– y la persistencia de la hostilidad norteamericana. La urgencia de la situación obliga a no dilatar la aplicación de las políticas ya delineadas, siempre desde el concepto de que resulta imprescindible acompañarlas por un ejercicio eficiente de la comunicación política y una clara vocación de compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad.

Refrendar en lo jurídico los cambios impulsados constituye otra cuestión a tener en cuenta, habida cuenta de la necesidad de avanzar en el ordenamiento de la vida nacional desde tales presupuestos. Uno de los retos fundamentales que enfrentar son los obstáculos burocráticos existentes, esos que responden en muchos casos a franjas del liderazgo que, en su praxis diaria, actúan como freno para los cambios.

No hay dudas de que un año no es marco suficiente para resolver los problemas del país, pero los cimientos de las transformaciones necesarias pueden asentarse durante ese decurso. Demostrar la voluntad política de avanzar en la renovación del socialismo y diseñar e implementar con coherencia las acciones que se definan con tal objetivo se manifiesta como la asignatura pendiente a vencer.

Carlos Alzugaray. Politólogo

El gobierno ha manejado bien el control de la pandemia, pero ha sido errático en el de la economía y de las tensiones políticas en nuestra sociedad. Lo han afectado dos tendencias:

La fuerte oposición de sectores burocráticos, aferrados a viejas estructuras y conceptos.

En aras de defender la continuidad, se privilegian preceptos político-ideológicos caducos sobre el socialismo.

Ambas tendencias se fortalecen la una a la otra.

El gobierno tendrá tres problemas fundamentales:

Controlar la inflación. Es probable que trate de seguir haciéndolo a través de medidas administrativas y de trabajo político-ideológico, que antes han resultado estériles. Inevitablemente tendrá que ensayar otros métodos, quizás más basados en consideraciones de economía de mercado. Estos serán riesgosos y dolorosos. Este problema hay que resolverlo sin dilación. Posponerlo tendrá todavía mayores costos.

Aumentar rápidamente la producción de bienes y servicios. Nuevamente, en este terreno el gobierno preferirá el uso de mecanismos administrativos y político-ideológicos como lo ha hecho hasta ahora. Seguir haciéndolo, aún impulsando el componente de ciencia/innovación, sin un cambio de estructuras y conceptos, como hasta ahora, limitará los posibles resultados.

En el plano político, dos hechos pondrán todas las fuerzas en tensión: la consulta popular y referendo sobre el nuevo Código de las Familias; y el inicio del proceso electoral que conducirá al fin del mandato del actual gobierno en 2023. Es probable que el gobierno siga manejando estos temas con criterios paternalistas y hasta autoritarios, como hasta ahora.

Lázaro Mora. Vicepresidente, Sociedad Económica de Amigos del País

La corrupción, la especulación y el estilo de trabajo burocrático están entrelazados y constituyen la principal fuente de descontento de la población. Corresponde a las intendencias municipales y gobernadores, así como a los cuadros del Partido, enfrentar este problema y solo tendrán éxito si aplican métodos democráticos de control de las actividades administrativas y de sanciones administrativas y penales a los infractores y ladrones.

La inflación, resultante de desajustes en la política de precios estatales, corresponde enfrentarla drásticamente a las autoridades responsables, como se hizo con los precios de la electricidad, el agua, etc.

La producción de alimentos, su beneficio y comercialización, tienen que ser conciliadas con los productores, valorando qué pueden producir en sus tierras, cuáles insumos necesitan y cuándo. No puede haber imposiciones administrativas.

Es inadmisible que se pierdan productos agropecuarios por no ser acopiados a tiempo, y además de diversificar los mecanismos de comercialización, se debe invertir en instalaciones de beneficio e industrialización de esos productos, a nivel local o superior.

Es necesario avanzar firmemente en la democratización, en la participación popular en la confección de los presupuestos y actividades priorizadas de todas las instituciones estatales, excepto las directamente vinculadas a la defensa del país.

Los funcionarios estatales son servidores públicos y deben comportarse como tales ante la población.

La propiedad estatal no es sinónimo de socialización de la propiedad. Para que los trabajadores se sientan dueños de esa propiedad y la defiendan, es necesaria su participación real, no formal, en la administración y planes de desarrollo y el estímulo moral y material a los centros que cumplan o sobrecumplan sus planes.

Los representantes electos por la población deben mantener el contacto con sus electores y estos deben conocer de sus actividades en los órganos legislativos para los que fueron electos, desde el nivel municipal hasta el de la Asamblea Nacional. Los electores tienen derecho a conocer cómo se llega a esas votaciones en las que no hay votos en contra ni abstenciones, que dejan la impresión de que los plenarios son solo una formalidad.

Abdiel Bermúdez. Periodista

El desarrollo de la economía cubana pasa hoy por la coexistencia de los distintos actores. Eso es lo declarado: la no delimitación de rangos prioritarios o prevalencias entre el sector estatal y el no estatal; la vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas con el resto de los sectores de la economía (más empleo, más ingresos), entre otros “anhelos”. La pregunta en torno a esta relación potenciada desde el discurso oficial, no debería pasar por el tamiz de la subjetividad, pero pasa. Si se culpa a la mentalidad arcaica, a la exigua “visión empresarial” de muchos empresarios, y a la incapacidad y morosidad de estos para asumir las funciones otorgadas con plena autonomía, es porque lo subjetivo sigue condicionando las erratas, incluso con mayor frecuencia de lo que debería. De esas subjetividades está empedrado el camino del atraso económico, la crisis perpetua, las justificaciones a costa del Bloqueo… ¿Por qué la economía cubana debe arrastrar esas cadenas? Y hay más: si bien es cierto que urge eliminar las numerosas trabas que un ente (no declarado de manera oficial) le impone a la gestión económica, tendríamos que preguntarnos, ¿de dónde surgen?, ¿quién es el responsable de que existan?, ¿a quién corresponde su diagnóstico y, mejor aún, su erradicación?

Cuba precisa del concurso de TODOS los actores que apuesten por el desarrollo del país, vivan donde vivan, estén donde estén, con tal de solventar su problemática económica interna, que es, en última instancia, la causa principal de las sangrantes “heridas” de la superestructura. Sería útil valorar hasta qué punto al actual vínculo con la emigración favorece o perjudica la búsqueda de soluciones puntuales. Pongo un ejemplo: La flexibilización de las importaciones sin carácter comercial de alimentos, medicamentos y aseo durante el mes de julio de 2021, que luego fue postergada hasta junio de 2022, es una medida que pone en contexto una verdad como un templo: si se necesitan productos que no se tienen a mano porque no los produce con autosuficiencia y sostenibilidad la industria nacional, y son de primera necesidad para la familia cubana, ¿por qué no se favoreció antes su introducción; o mejor aún, por qué no es posible extender esa medida en el tiempo? ¿No podrían implementarse proyectos con participación de esa diáspora, que repercutan en el desarrollo local, que es a fin de cuentas una de las premisas del gobierno cubano? Una articulación de esas políticas y una mejor relación con la emigración que quiere el fin del Bloqueo, pero también ansía ayudar más y mejor a su gente, podría traducirse en medidas que impliquen gratificaciones para la familia pequeña, en casa, y para la más grande, que es Cuba.

Raudilio Martín. Jurista

Todo está relacionado; la inflación y su correlato es lo urgente, pero lo estratégico es la empresa estatal. Inflación, precios y ofertas hacen prioridad en lo inmediato, para enfrentarlo hay que ganar vitalidad en tres direcciones principales:

Hacer realdad la transformación de la empresa estatal, tiene que ser eficiente, es intolerable que quinientas empresas trabajen con pérdidas.

Continuar y avanzar en la integración con las nuevas formas de gestión para generar empleo y nuevos productos.

La autonomía municipal y los planes de desarrollo local deben ser motores de impulso a la eficiente producción de alimentos, sin descartar otras opciones.

Hay que insistir en lo comunicacional; encontrar métodos de información sobre problemas concretos del municipio, el Consejo popular, el barrio, la circunscripción. No se puede dejar todo al noticiero de la TV y la Mesa redonda. Eso es para los grandes anuncios de gobierno y partido, pero de lo cotidiano, lo que se va a distribuir en las cadenas de tiendas TRD o CIMEX, lo que va llegar a las bodegas, etc., se ocupan los coleros y acaparadores. No hay comunicación de las organizaciones de masas o es muy deficiente. Por esa vía, vemos las corruptelas, pero no las combatimos. Sugiero, en el caso de la capital, mayor uso del Canal Habana o crear espacios en las estaciones provinciales de radio. Las cadenas de tiendas deben tener comunicadores oficiales que den a cara a la población.

También tiene que haber una respuesta del sistema bancario para aliviar las tensiones con los cajeros automáticos, la pérdida de tiempo por falta de conexión es sistemática.

En ocasiones nos preocupamos muchos por las grandes cosas y las que parecen pequeñas crean grandes problemas.

Armando Franco. Periodista.

Movimiento de denuncias de casos de abuso sexual que involucran a figuras públicas: Las declaraciones de cinco mujeres, publicadas en El Estornudo, presuntamente abusadas sexualmente por el trovador Fernando Bécquer puso el tema en la agenda de debate nacional durante el último mes de 2021. El asunto, muy politizado y puesto en duda en un primer momento, avanzó hacia la apertura de un proceso judicial formal en contra del trovador.

La sentencia de este caso y su divulgación podría generar que muchas de las denuncias de abuso o de violencia, en espacios estudiantiles o laborales, realizadas recientemente en plataformas digitales se diriman ante la justicia. Otras víctimas podrían romper su silencio. El escenario demanda un funcionamiento más articulado de organizaciones e instituciones como la FMC, el CENESEX, la PNR y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Coincide con la implementación del Programa para el Adelanto de la Mujer y la Estrategia Integral para la atención y prevención de la violencia de género.

11 de julio y Ley de manifestaciones: Por su alcance nacional y el grado de enfrentamiento a las autoridades, los sucesos de julio pasado evidenciaron la necesidad de una figura legal que establezca derechos y deberes a la hora de ejercer el derecho a manifestarse, contenido en la Constitución de 2019. Una Ley de manifestaciones permitiría que tanto las instituciones como la ciudadanía actúen con respeto al orden público y acaten las preceptivas establecidas por la Carta Magna ante posibles escenarios de inconformidad popular durante los próximos meses.

Gilberto Valdés. Investigador. Instituto de Filosofía

Seguir convocando a los actores productivos de la economía nacional, estatales, cooperativos y privados, concibiéndolos y articulándolos en todos los niveles como red de trabajo cooperado y solidario, en función de un socialismo próspero y sostenible económica y ambientalmente, en correspondencia con la diversidad de actores que sostienen la alternativa patriótica, antimperialista y socialista en Cuba.

Continuar y profundizar los diálogos abiertos con diversos sectores del país y generar nuevos intercambios que tiendan a renovar permanentemente el consenso social y, en especial, fortalecer de modo sustantivo, la hegemonía popular en la Revolución cubana, en medio de los escenarios de cambio y transformaciones en curso desde la concepción y metodología de la educación popular de matriz freiriana y la investigación acción-participativa como herramienta para el trabajo de transformación en los barrios y comunidades.

Ensanchar el corredor político-cultural no capitalista en la sociedad cubana, lo que implica no demonizar al sector privado, sino generar iniciativas solidarias opuestas a la lógica de la mercantilización de la vida. Es necesario no cercenar las iniciativas espontáneas que broten de la sociedad civil popular, que, en épocas anteriores, han sido mal interpretadas y frenadas por una mentalidad política formalizada, a partir de definiciones a priori sobre lo “revolucionario” y lo “no revolucionario”.

Iramis Rosique. Consejo editorial, La Tizza

Todo parece indicar que la política fundamental será el completamiento de la reforma económica, la descentralización. Y el correlato de esto, al parecer, la municipalización de una parte importante de la política. Más allá de eso no me atrevo a proyectar lo posible.

Armando Fernández. Historiador ambiental

Los 3 nudos señalados solo se refieren a tres de los temas que considero más acuciantes en la actual problemática nacional y no se deben considerar como los únicos existentes en la compleja situación nacional.

Tanto el control de la pandemia como la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población son dos nudos a resolver por el gobierno y la sociedad en el menor plazo posible. Ambos necesitan de políticas públicas que se accionen desde cada territorio.

Los procesos de descentralización y la dotación de capacidades de control y decisión en cada territorio con un permanente control social garantizará la corrección de actuales falencias en el desempeño de los gobiernos locales y del central.

La producción alimentaria deberá ser mucho más territorial, tendiendo a minimizar las largas transportaciones de productos y lograr la cercanía de las zonas de producción a las de consumo (esto también redundará en el establecimiento de precios mucho más racionales y cercanos al bolsillo del ciudadano de a pie).

Solo percibiendo el proceso como decisiones interconectadas y estableciendo políticas públicas en correspondencia con ello, se podrá avanzar en todos estos frentes. En ello ayudaría mucho realizar estas políticas y medidas con una visión ambiental en la que la sociedad cubana cambie su relación con el entorno ambiental (con el medioambiente construido y con el natural).

Legislaciones como una ley de municipios donde se explicite las capacidades de los territorios y gobiernos locales devendría un marco jurídico necesario para una implementación más adecuada de las medidas de gobierno necesarias en la proyección de desarrollo nacional.

José Alejandro Rodríguez. Periodista