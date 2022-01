Como en años anteriores, Temas ha invitado a un grupo de destacados expertos para que ofrezcan su visión calificada sobre el año que empieza. Ellos son economistas, sociólogos, politólogos, comunicadores, médicos, promotores, activistas y otros conocedores de diversos campos y prácticas. Esta vez, les hemos sometido tres preguntas, cuyas respuestas publicaremos sucesivamente durante los próximos días en esta serie.

¿Cuáles son los principales nudos que Cuba tiene que enfrentar en 2022?

Mayra Espina. Socióloga

Lograr un crecimiento económico acelerado que permita dar sostenibilidad real a políticas sociales y perspectivas individuales de progreso.

Superar pobreza y desventajas socioeconómicas persistentes, raciales, de género, generacionales y espaciales, y fortalecer el proyecto social que supere el amparo a las situaciones extremas y a necesidades mínimas y ofrezca oportunidades reales de prosperidad, dentro de un marco de necesidades racionales.

Revitalizar la esfera política y ofrecer opciones de participación constructiva, atractivas para todos los grupos sociales y especialmente para los jóvenes.

Qué condiciones permitirían frenar la migración y establecer una corriente de retorno.

Marta Núñez Sarmiento. Socióloga

Me referiré solo al tema MUJER. El ineficaz aumento salarial no detendrá la emigración de mujeres profesionales al exterior o a sectores privados. La segunda jornada, largamente presente por problemas de vivienda e insuficiente equipamiento electrodoméstico, aumentó por encarecimiento y carencia de alimentos, productos de aseo y medicinas, más la atención a preescolares y escolares en confinamiento, así como asistir a ancianos dondequiera que vivan. Los mal calculados incrementos de pensiones encarecieron sus cuidados. La tradicional morbilidad femenina posiblemente se agravó, no solo por la Covid-19. Carencias perennes impiden realizar proyectos de vida independientes en el país. El embarazo adolescente persiste, por inexistencia de educación sexual institucional y el eficaz proselitismo cristiano contra abortos y contraceptivos. La natalidad no aumentará, y el envejecimiento se incrementará.

Maritza López McBean. Trabajadora social. Red Barrial Afrodescendiente

Defectuosa implementación de mecanismos para el afrontamiento a las cuestiones relacionadas con la Covid-19.

Insuficientes mecanismos que propicien la participación comprometida consciente de líderes comunitarios con experiencias demostradas.

Deficiente cultura jurídica en la población para acceder a mecanismos que permiten su defensoría.

Falta de coherencia entre el pensamiento, acción y palabra en los territorios con respecto al acercamiento al Programa Nacional Antirracista.

Luisa Íñiguez Rojas. Géografa. FLACSO-Cuba

¿Cómo reducir las angustias del cotidiano? Es un gran nudo que, de hecho, se relaciona con los siguientes…

Déficits de ofertas de alimentos, medicamentos y bienes de aseo personal y limpieza del hogar.

El avance de las desigualdades territoriales (municipios) y de las sociales, por la implementación de políticas.

La atención a problemas, necesidades y respuestas de y a lapoblación según dimensiones subjetivo-objetivas.

El fomento de la motivación por el trabajo.

Construcción y reparación (mantenimiento) acelerada de viviendas.

Los nudos de siempre u otros nuevos que imponga el bloqueo de los Estados Unidos.

Jorge Enrique Torralbas. Profesor. Facultad de Psicología, UH

¿Cómo refundar el consenso social para disminuir las fracturas en nuestra cohesión social?

¿Estamos en condiciones de adoptar reformas económicas y sociales con urgencia, incluso más controvertidas que las actuales? ¿Cómo procurar su integralidad y coherencia, unido a ese consenso político necesario para el éxito en su implementación?

¿Cuáles son los ejes para alimentar la dimensión espiritual del proceso social cubano, lacerada por lo apremiante de la sobrevivencia?

¿Cómo dar espacio propio (voz y acción) a un nuevo liderazgo?

¿Cómo transformar la actual crisis multidimensional en oportunidad para la transformación social?

Aurelio Alonso. Premio Nacional de Ciencias Sociales

Caridad Cruz. Ingeniera. Fundación Núñez Jimenez

Encontrar, como prioridad de la economía y con recursos propios, un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos que demuestre eficacia en la satisfacción de las necesidades de la población.

Perfeccionar la empresa estatal con criterios de competitividad y ampliar los servicios y la producción cooperativa, y otras posibles formas sociales de propiedad, como soportes para el crecimiento de una economía socialista.

Optimizar la contención en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 y corregir debilidades aún presentes en el sistema de salud, aprovechando la experiencia acumulada en estos dos años.

Asegurar que el funcionamiento de los gobiernos locales responda a la solución de estos problemas con la garantía de la participación ciudadana directa.

Anabel Díaz Hurtado. Socióloga. Universidad Central de Las Villas

La implementación de un modelo de autonomía municipal a escala local.

La gestión del desarrollo local desde posturas descentralizadas y horizontales entre actores sociales y figuras productivas.

Actualizar los modelos de formación promoviendo la investigación, la práctica profesional y el pensamiento innovador y creativo.

La articulación entre políticas nacionales, locales y papel de las estructuras intermedias.

Transformación de estilos directivos y formas de gestión administrativa y empresarial.

La determinación del modelo de desarrollo local a implementar a escala municipal y territorial.

La contradicción rol-estructura-función de las dependencias gubernamentales a escala municipal y provincial.

Roberto Corral. Profesor. Facultad de Psicología, UH

Economía: El problema más acuciante y que no tiene soluciones fáciles, sino una gama de variaciones. En cualquier caso, requiere descentralizar, empoderar gerentes, liberar fuerzas productivas, permitir la creatividad, control estatal, pero sin coartar.

Sistema político: más poder a los delegados, libre elección, convocar a otras fuerzas políticas al gobierno.

Clima social, comunicación y diálogo: verdadero, crítico en todas las instancias, evitar el triunfalismo.

Bloqueo y agresiones de todo tipo: combatir inteligentemente. No es cuestión de declarar como enemiga cualquier opinión que no se alinee con la oficial, ni denunciar su origen en manipulaciones extranjeras.

Demografía: Envejecimiento masivo y emigración.

Rosa Campoalegre. Investigadora. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas

El tema Cuba en Revolución tiende a ser polémico. ¿Nudos? Son múltiples, me atrevo a señalar tres que encarnan tensiones y desafíos:

¿Cómo preservar las conquistas sociales históricas en el denominado proceso de “actualización” del modelo económico y social, en el contexto de la profundización de las desigualdades sociales? ¿De/construcción del universalismo en política social bajo el impacto de la Interseccionalidad en política pública y una perspectiva de universalismo crítico en atención a las diversidades?

¿Qué podemos seguir haciendo ante el proceso de envejecimiento poblacional, cómo minimizar barreras y optimizar oportunidades? ¿Cuidados vs. envejecimiento vs. violencias?

En materia jurídica, emergen nuevas legislaciones, ¿basta proteger derechos o habría que fijar más la mirada en promoverlos y educar para ejercitarlos?

Jesús Menéndez. Geriatra. Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud.