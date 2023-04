El último jueves de marzo del año 2011, Eduardo Heras León participó como panelista del debate mensual de la revista Temas, dedicado en esa ocasión a los 50 años de la invasión a Playa Girón, iniciada el 17 de abril de 1961. En este momento de tristeza y conmoción por su muerte, el equipo editorial de la revista rescata, a modo de homenaje, algunos fragmentos de su intervención en aquel panel.

PLAYA GIRÓN VS. BAHÍA DE COCHINOS. OTRAS MIRADAS A LOS 50

Panel de Último Jueves realizado en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC, el 31 de marzo de 2011

Panelistas:

Peter Kornbluh

Historiador. Director del National Security Archive, Washington. Autor de Bay of Pigs Declassified.

María del Pilar Díaz Castañón

Profesora de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Autora de Prensa y Revolución. La magia del cambio.

Eduardo Heras León

Escritor. Premio Nacional de Literatura. Autor de La guerra tuvo seis nombres.

Juan Carlos Rodríguez

Director de la Editorial Capitán San Luis. Autor de Girón, la batalla inevitable.

Rafael Hernández

Politólogo. Director de la revista Temas.

RAFAEL HERNÁNDEZ (MODERADOR): El propósito de este panel es volver a mirar el contexto en el que tuvo lugar Playa Girón, en el marco de estos cincuenta años transcurridos; qué estaba ocurriendo antes en Cuba y en los Estados Unidos, no tanto dentro del gobierno como en la sociedad, en el clima político-ideológico reinante en el año 60 y en los primeros meses de 1961; qué impacto tuvo en la población, en los medios de comunicación en los Estados Unidos y en Cuba durante la invasión; y finalmente, qué significó Playa Girón para el conflicto entre los dos países, y sobre todo para el afianzamiento, la profundización, los cambios y la velocidad de estos en Cuba. Queremos hablar sobre todo de eso, en especial de la significación política de Playa Girón.

[…]

EDUARDO HERAS LEÓN: Yo era uno de esos jóvenes de que habla Juan Carlos. Huérfano de padre a los doce años, me había dedicado a limpiar zapatos, a vender periódicos, billetes de la lotería, etc., y estudiaba a duras penas la carrera de maestro. Entonces triunfó la Revolución y le cambió la vida a todo el mundo, a mi familia, a mí. Nos dio la posibilidad de participar.

Veníamos con la admiración por lo que había hecho el Ejército Rebelde. Recuerdo que al primer barbudo que vi le di un abrazo. Y entonces, de pronto, la Revolución nos dio la oportunidad de, como decíamos los jóvenes del barrio, “tener un hierro en la mano” para defenderla, y nos lanzamos como voluntarios. Yo creo que esa voluntariedad es lo que refleja el espíritu de la época; nosotros éramos milicianos por voluntad propia. Para que nos dieran un fusil para defender el país había que caminar sesenta y dos kilómetros, y todos hicimos la caminata. Yo era maestro primario, y dejé el magisterio; me fui para la milicia. ¿Quieren saber el espíritu de la época? Mi barbero se pasó veinticinco años para poder tener su barbería, con tres sillones maravillosos, y se la entregó al gobierno para ir a ganar ciento veinticinco pesos en la milicia. Ese era el espíritu de la época. Hoy en día puede parecer un teque, o una retórica, pero no lo era.

Cuando hicimos la caminata, llevábamos una caja de cigarros, un vasito de leche y dieciséis caramelos, y recuerdo que cuando entramos en Ciudad Libertad, después de caminar sesenta y dos kilómetros, empezamos a cantar el himno nacional. Hoy eso puede parecer melodramático, pero en aquellos momentos era una cosa hermosísima, era un sentido de patriotismo. ¿Era por ideología?, no lo creo; en aquellos momentos todos sentíamos la Revolución afectivamente. En Girón en la memoria, de Víctor Casaus, hay un pedacito de uno de los testimoniantes de Playa Girón, que dice:

El 16 de abril yo no había evolucionado mucho todavía. La ideología mía entonces era la Revolución fundamentalmente. La Revolución, pero no le sentía a la Revolución una onda socialista. Es que yo no conocía el socialismo, no sabía qué era eso. No estaba siquiera en la lectura de esos libros, al contrario, hasta les huía: los leía un poco, los empezaba, pero no los podía asimilar: un problema de formación, parece.[1]

Y otro dice:

Y le oigo decir a Fidel que la Revolución es socialista. Socialista. ¿Dónde estará el viejo mío oyéndolo? ¿Estará aquí en el entierro?, pensé. Seguro que está en el entierro. El viejo mío, que estuvo preso cuando Mella, que se ha pasado la vida hablándome de eso. Se debe estar muriendo de gusto el viejo mío.[2]

Pero es que al lado mío había un viejo, antiguo militante del PSP, que cuando oyó esa frase —estábamos en la base de Baracoa, vimos a Fidel en el televisor—, se me abrazó llorando y me decía: “Chino, por esto es por lo que yo estoy aquí, ¿te das cuenta?, por eso”.

Y dice el primer combatiente: “Lo mío con la Revolución era afectivo. ¿Teoría? Ni cojones. Yo quería a Fidel, quería a Fidel con cojones. Fidel, tipo duro, decía yo”.[3]

[…]

EDUARDO HERAS LEÓN: Yo no voy a agregar mucho más a estos acontecimientos. Quiero contar un par de anécdotas que me parece que reflejan un poco la reacción de los combatientes. A muchos de nosotros la ideología revolucionaria nos entró por la lectura de una novela, La carretera de Volokolamsk, de Alexander Bek, que aquí se publicó en dos partes. Esa estaba en las mochilas nuestras.

Y lo segundo era algo que pasados los años se me ha quedado como si fuera un símbolo de ese momento histórico. Cuando se terminaron los combates, que salimos hacia la zona del central Australia, llevábamos tres días sin comer, prácticamente sin tomar agua, y de pronto apareció un camión donde había unas milicianas gordas, maravillosas, que nos tiraban unas latas. Agarro una y era de frijoles Kirby. La gente mayor se acordará de que eran unos frijoles riquísimos de una empresa norteamericana. Nos comimos la lata aquella; pero detrás venía otro camión con otro grupo de milicianas que nos tiraban una segunda lata, que tenía una vaquita por fuera, y grito: “¡Es leche!”; abrimos la lata con la bayoneta y no era leche: fue la primera vez que comíamos carne rusa. Se me quedó esa imagen; aquello era como un símbolo, los que se iban y los que llegaban; se iban los yanquis y entraban los rusos, era realmente un símbolo, Kirby con carne rusa, era una mezcla realmente interesante.

Aquí se ha hablado de los muchachos de la base Granma. Allí se preparaban jóvenes antiaéreos menores de veinte años. El día 18, en medio de una misión que yo tenía que cumplir, me encontré con un autobús en llamas y algunos compañeros carbonizados, y había un muchachito, solo, con una “cuatrobocas”. Le habían matado a toda la dotación; estaba un poco histérico, y decía: “Coño, tienen las banderas de nosotros en los aviones, y cuando no les disparamos entonces nos disparan ellos; le tiro a cualquier cosa”. Entonces agarramos la antiaérea, la llevamos a la otra cuneta, yo no sé cómo, pero lo hicimos y, con el cañón de mi metralleta, lo ayudamos a montar la ametralladora. Se puso la gorra como un catcher de beisbol, se sentó, y dijo: “A todo el que me pase por aquí le meto plomo, no me interesa la bandera que tenga”. En la actitud de ese muchacho no se notaba ni una gota de miedo, era un sentido de absoluta responsabilidad. Estaba allí dispuesto a combatir, a batirse con los aviones del enemigo que estaban bombardeando a diestra y siniestra.

Nosotros pensamos en un momento que era un desembarco norteamericano. Dos F-86 nos tiraron dos cohetes a las columnas que íbamos hacia Playa Girón, y cuando vimos eso creímos que era una invasión norteamericana.

Me parece importante el resultado de esta invasión: cuando empezamos la batalla estaban la Columna 1 del Ejército Rebelde y los milicianos, artilleros y de infantería, que combatimos de este lado; cuando se terminó, había las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El ejército nuevo se había fundido, ya los rebeldes nos miraban con admiración, con la misma con que los mirábamos nosotros a ellos

[…]

EDUARDO HERAS LEÓN: Bueno, me falta muy poco por agregar. Cuando el imperialismo sufre la derrota en Girón, creo que comienza a jugársela con los alzados del Escambray, y a crear una especie de guerra civil, que duró hasta 1965. Pienso que esa fue una de las consecuencias, sobre todo para los yanquis; buscar otra alternativa para destruir a la Revolución cubana, y escogieron esa.

Un compañero habló de la repercusión de Girón en Checoslovaquia. Yo fui del primer grupo de estudiantes que fueron a estudiar la carrera militar en la Unión Soviética. A nosotros nos daba vergüenza, porque aquellos militares, generales, coroneles, etc., que nos daban clases, nos miraban como si fuéramos héroes, y nosotros les decíamos: “¿Pero cómo?, si ustedes pasaron por la Segunda Guerra Mundial, veinte millones de muertos, lo nuestro fue una batallita”, y nos decían: “Sí, pero tú no sabes la importancia que tiene esa batallita”. Porque fue a noventa millas del imperio, por eso es que es importante para el mundo.

Quisiera terminar leyendo un parrafito del prólogo que escribí para la última edición de Girón en la memoria, que ratifica que el hombre no está consciente de que está haciendo una labor histórica en que la vive. Después vienen los análisis y la repercusión. Yo decía allí:

Los que tuvimos la suerte y el honor de participar en aquellos tres días de combate, lo hicimos sin tener una “conciencia histórica” del hecho. No fuimos a combatir pensando y afirmando que vivíamos un momento importante de la historia. No hacíamos abstracciones ni filosofábamos sobre la importancia del “minuto histórico” en que nos encontrábamos. Sencillamente fuimos a combatir a los mercenarios que querían destruir la Revolución, y todo se reducía a esos términos simples y claros: nosotros, los revolucionarios, íbamos a echarles plomo a los contrarrevolucionarios invasores; no podían pasar. Así de sencillo era.[4]

Al joven que preguntó qué habría que decirles a los jóvenes de hoy, puedo decirle que toda época tiene, de alguna manera, su Girón. La generación de los 70 tuvo Angola, Etiopía y otros países africanos, a donde se fue voluntariamente. Tal vez ahora no haya un Girón con las armas en la mano. Sencillamente sé un joven de tu tiempo y defiende lo que consideres justo, honesto y revolucionario. Sé lo más rebelde que puedas y no te conformes nunca con una meta próxima, y siempre busca las utopías también; porque todavía son posibles.

[…]

[1] Víctor Casaus, Girón en la memoria [1970], Ediciones La Memoria, La Habana, 2013, p. 50.

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] Eduardo Heras León, (2001) “Girón: la memoria, la nostalgia” (prólogo a la tercera edición de Girón en la memoria [1970], Editorial de Ciencias Sociales).