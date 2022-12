La elección del político británico Rishi Sunak por el Partido conservador del Reino Unido para el cargo de Primer Ministro suscitó interpretaciones de todo tipo, en especial, unas que lo veían como supuesto espejo del gran cambio en la sociedad y la política de ese país acerca de los inmigrantes de las excolonias. Temas le pidió a Parvathi Kumaraswami, profesora de la Universidad de Nottingham, y miembro de nuestro Consejo asesor, que explicara el significado real de esta designación partidaria y sus implicaciones. También pudimos contar con la colaboración de Ed Augustin, periodista británico que en estos momentos trabaja en Cuba como corresponsal extranjero.

Además de agradecerles por sus análisis, aprovechamos para recordar que se ha convocado a un número especialmente dedicado al tema «El presente colonial. Colonialismo, descolonización, poscolonialidad,» para 2023. El Editor invitado es Gabriel Vignoli, profesor de la New School of Social Research, de Nueva York, también miembro de nuestro Consejo asesor.

Gran Bretaña tiene un nuevo Primer Ministro: Rishi Sunak. De ascendencia india, es la primera persona de color y el primer hindú que llega a primer ministro de la nación.

Fue nombrado por el Partido Conservador (no elegido por la población) el 24 de octubre en sustitución de Liz Truss, cuyo mandato duró sólo 44 días luego de que su calamitosa incursión en la “economía de goteo” asustara a los mercados, hundiera la libra y animara a los diputados del gobernante Partido Conservador a destituirla. Sunak, quinto Primer Ministro del país en seis años, asume el mando en un momento de agitación política y crisis del costo de la vida.

La coronación del Sr. Sunak coincidió con el Diwali, el festival anual hindú que marca nuevos comienzos.

«Se están rompiendo los techos de cristal», dijo Anas Altikriti, un activista antirracista y director de la Fundación Córdoba, cuyo objetivo es aumentar el entendimiento entre el mundo musulmán y Occidente. “Independientemente de por qué Sunak se convirtió en Primer Ministro o de cómo resultará su mandato, el hecho de que personas de color y de diferentes religiones puedan aspirar a ocupar el máximo cargo en este país cristiano y blanco tiene que ser un aspecto positivo”.

Altikriti describió a Gran Bretaña como un país que está muy por delante de otras naciones europeas como Francia, Italia y Suecia, donde, según dijo, “no se vislumbra” posibilidad alguna de que una persona no blanca y no cristiana ocupe el más alto cargo electo. Incluso tener “ministros no blancos es algo muy novedoso en muchos países europeos», añadió.

Los grupos étnicos negros, asiáticos y minoritarios constituyen actualmente el 13% de la población británica y están representados en los niveles superiores de todos los partidos políticos principales. En las dos últimas décadas, el Partido Conservador, el tradicional partido de centro-derecha del país cuyas políticas benefician a la oligarquía nacional y al capital financiero en particular, ha hecho grandes progresos sobre todo en términos de lograr una mezcla.

Cuando Sunak fue promovido a Ministro de Economía en 2020, sustituyó a Sajid Javid, de ascendencia pakistaní: era la primera vez que el cargo pasaba de un diputado de una minoría étnica a otro.

Algo incluso más llamativo fue que el mandato de Liz Truss, por desastroso que haya sido, marcó la primera vez en la historia en que ninguno de los cuatro «grandes cargos de Estado» de Gran Bretaña fue ocupado por un hombre blanco: la Primera Ministra Truss era una mujer blanca; su Ministro de Economía era de padres ghaneses; su Ministro del Interior era de padres hindúes; y la madre de su Ministro de Asuntos Exteriores era de Sierra Leona.

Sin embargo, el racismo en la sociedad británica no ha desaparecido: las minorías étnicas siguen siendo más propensas a la discriminación en cuanto a a vivienda, educación y empleo. Y en la Gran Bretaña post-Brexit se ha explotado mucho el uso del tema del racismo como truco político.

“Todo este asunto está lleno de contradicciones,” señaló el doctor Jim Wolfreys, conferencista de política francesa y europea en el King’s College de Londres. El ex primer ministro Boris Johnson, que gobernó desde 2019 hasta septiembre de este año, “tuvo hasta ese momento un gabinete más diverso que cualquier otro primer ministro”, afirmó, “pero probablemente tiene uno de los peores historiales de expresiones racistas de cualquier político que haya ocupado ese cargo, dependiendo de hasta qué fecha nos remontemos».

Johnson se ha referido a los africanos como «negritos» con «sonrisas de melón» y ha escrito que las mujeres musulmanas que llevan el burka parecen «buzones» y «ladrones de bancos».

En la actualidad, el Partido Conservador, de común acuerdo con la prensa de derechas del país, propiedad de multimillonarios, trabaja para crear pánico moral en torno a la inmigración y el asilo.

El propio Sunak se inclinó a la derecha en materia de inmigración durante su campaña de liderazgo, canalizando la «recuperación del control» de nuestras fronteras, narrativa dominante desde Brexit. Aprovechando el revuelo por las personas que cruzan el Canal de la Mancha en embarcaciones desde Francia, propuso la idea de poner a los solicitantes de asilo en cruceros en lugar de evaluar su caso dentro del territorio británico. También dijo que limitaría el número de solicitantes de asilo que entran al país. (Parece que ya no importa que el asilo es un derecho humano según el derecho internacional.

Hace una década, estas burdas políticas xenofóbicas habrían sido extremistas, pero ahora son la tendencia prevaleciente.

El nivel de histeria que rodea a los solicitantes de asilo no guarda proporción con la realidad. Las cifras del gobierno muestran que el número de solicitudes de asilo en el Reino Unido en 2021 fue inferior a 60.000, por debajo de los picos de más de 80.000 de principios de la década de los años 2000, después de que la «Guerra contra el Terror», en la que participó Gran Bretaña, desencadenara un gran flujo de refugiados desde el Medio Oriente.

Gran Bretaña también recibe muchas menos solicitudes de asilo percápita que otros países europeos: entre los años 2020 y 2021, el Reino Unido recibió ocho solicitantes de asilo por cada 10.000 personas en todo el país, en comparación con 23 en Alemania, 18 en Francia y 153 en Chipre.

El refinado tecnócrata Sunak, que trabajó para Goldman Sachs antes de entrar en la política, procede del ala «modernizadora» del Partido Conservador que, aunque es económicamente derechista, es socialmente liberal. No obstante, para formar gobierno tuvo que pactar con el ala nativista del partido, notoria por los mensajes racistas al estilo de las caricaturas.

Su ministra del Interior, Suella Braverman, igualmente de ascendencia hindú, personifica esto. Recientemente describió la llegada de solicitantes de asilo al Reino Unido como una «invasión». También es una entusiasta seguidora de la política del partido de trasladar a Ruanda a los solicitantes de asilo que entran ilegalmente en el Reino Unido (con la intermediación de su predecesora como ministra de Interior, Priti Patel, que es a su vez de ascendencia hindú-ugandesa). Aunque la tortura es algo habitual en los centros de detención de Ruanda, según los grupos de derechos humanos, Braverman ha dicho que ver despegar los aviones sería su «sueño».

Irónicamente, el origen étnico de Braverman parece darle más espacio para ser racista. Como señaló Edward Luce, periodista del Financial Times, «es una de esas figuras no blancas que el partido adula porque puede salirse con la suya diciendo cosas que harían que los conservadores blancos fueran catalogados como racistas».

Por ejemplo, el centro de inmigrantes de Manston en el sur de Inglaterra, donde se retiene a las personas que llegan al Reino Unido por mar mientras se evalúan sus casos, ha saltado a la palestra mediática británica en las últimas semanas debido al hacinamiento y a los informes sobre brotes de difteria en el lugar. La imagen del edificio—un hervidero de inmigrantes y sus enfermedades infecciosas—es mayormente un espectáculo creado por el gobierno: al negarse a pagar por habitaciones de hotel para los refugiados adicionales, el Partido Conservador fabricó en cierta medida ese desbordamiento, mientras que los brotes de difteria se deben al hacinamiento y la falta de atención médica.

En lugar de buscar soluciones, Braverman optó por dramatizar y militarizar la situación: voló a Manston en un Chinook, un helicóptero de dos rotores que el ejército británico ha desplegado en Irak y Afganistán.

Al parecer, la retórica y la política racistas continuarán bajo el mandato de Sunak: no sólo porque el ala del Tea Party de los conservadores mantiene una influencia significativa en el gobierno, sino también porque el propio Sunak viene con un bagaje del que necesita desviar la atención.

Es posiblemente el primer ministro más rico de la historia de Gran Bretaña. Se educó en el Winchester College, un colegio cuya matrícula es de unos 50,000 dólares al año, y luego estudió política, filosofía y economía en Oxford, donde también estudiaron seis de los últimos siete primeros ministros y más de la mitad de todos los primeros ministros británicos desde 1721.

Se casó con una mujer de familia adinerada. Su esposa, Akshata Murty, es hija de Narayana Murthy, fundador del gigante tecnológico hindú Infosys. Este año, el Times de Londres estimó la riqueza de la pareja en 845 millones de dólares.

Sunak y Murty han amasado juntos propiedades que incluyen un ático de lujo en Santa Mónica, California; una residencia de 8 millones de dólares y cinco dormitorios en el barrio londinense de Kensington; y una casa señorial de 2,3 millones de dólares en la campiña del norte de Inglaterra que está siendo reformada para acomodar una piscina de 460.000 dólares.

A principios de este año se supo que Murty, la esposa de Sunak, evitó pagar unos 23 millones de dólares en impuestos británicos sobre sus ingresos gracias a un estatus fiscal privilegiado. También trascendió que el Sr. Sunak había conservado un permiso de residencia en Estados Unidos del período en que vivió en ese país, lo que le permitiría establecerse allí permanentemente. Aunque, según se dice, tanto el estatus fiscal como la tarjeta de residencia han sido anulados, será difícil de eliminar la imagen del Sr. Sunak como «hombre de Davos», esa de un miembro de la alta sociedad ajeno a la vida de la gente común.

Además, ha sido grabado por las cámaras haciendo una serie de comentarios embarazosos pero extraordinariamente claros sobre su política. Recientemente salió a la luz una filmación de cuando el Sr. Sunak tenía 20 años en la que dijo a los documentalistas: «Tengo amigos aristócratas, tengo amigos de clase alta, tengo amigos que son, ya sabes, de la clase trabajadora, pero… bueno, no de la clase trabajadora».

A principios de este año, le contó a un grupo de miembros del Partido Conservador cómo, durante su etapa como Ministro de Economía, manipuló las subvenciones del gobierno para favorecer a los ricos: «Heredamos un montón de fórmulas del Partido Laborista que enviaban toda la financiación a las zonas urbanas desfavorecidas, y eso había que deshacerlo. Yo empecé a deshacerlo», se jactó.

El gobierno de Sunak ya ha anunciado 35.000 millones de libras en recortes presupuestarios, aparentemente para balancear las cuentas tras la pandemia. Pero el grueso de la población, enfrentada a una inflación de dos dígitos, ya vive con salarios reales con tendencia a la baja. Los pobres serán inevitablemente los más afectados a medida que se reduzcan aún más los servicios públicos que necesitan.

Es brillante que Gran Bretaña sea capaz de tener a una persona no blanca en el Número 10 de Downing Street. Por otra parte, es poco probable que desaparezca pronto el uso cínico de las narrativas racistas por parte del Partido Conservador, que se han tornado más estridentes en los últimos años. A raíz de Brexit y en tiempos de «austeridad,» resulta improbable que desaparezcan en un plazo breve. Son demasiado útiles.

Trad. Jesús Bran.