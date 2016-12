El derecho a morir dignamente

You can read here the english version of this article.

Alcanzar una edad avanzada y una longevidad satisfactoria, son resultados de la interacción entre el individuo y su genoma muy particular, con los servicios sociales que contenga el entorno en el que nace, crece, se desarrolla y envejece. Los cubanos que hoy rondan los 50 años o más, son muy heterogéneos en el plano de sus ascendentes biológicos (europeos, africanos, asiáticos o latinoamericanos). Todos han alcanzado esas edades en un contexto caracterizado por un sistema de salud gratuito y con cobertura total, que realiza acciones sistemáticas para la prevención y control de las enfermedades trasmisibles y promueve sostenidamente hábitos higiénico-dietéticos sanos.

¿Cómo voy a envejecer?, ¿con qué enfermedades voy a convivir?, ¿de qué voy a morir?, son preguntas que alguna vez, en medio de ocupaciones y preocupaciones cotidianas, se hacen muy ocasionalmente aquellas personas que han transitado o están por transitar más allá de los 50 años de edad.

No existe una respuesta absolutamente individual a estas tres interrogantes, porque es imposible envejecer fuera de un contexto social y económico. En el caso de los que han asumido envejecer en Cuba, es parte ineludible de la respuesta sostener y perfeccionar las conquistas del proyecto social.

No se puede obviar, sin embargo, que a pesar de la orientación esencialmente preventiva del sistema de salud, una proporción de las personas que hoy tienen entre 50 y 55 años transitaron su infancia, juventud y parte de la adultez, expuestos a un conjunto de factores de riesgo que predisponen a padecer de enfermedades crónicas no trasmisibles. Es el caso de un régimen alimentario poco saludable, del tabaquismo activo, de la exposición pasiva al humo del tabaco, de la inactividad física, de la obesidad y del consumo nocivo de alcohol, entre otros factores.

El hábito de fumar y la exposición pasiva al humo del tabaco, constituyen no solo factores de riesgo para contraer cáncer de pulmón, de cabeza y cuello, de vejiga y otros, sino que son además, un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas.

Cada año, alrededor de 40 mil nuevos casos de cáncer son diagnosticados en el país, y en el mismo período fallecen alrededor de 22 mil personas. Solo de cáncer de pulmón se reporta una incidencia aproximada de 4 500 nuevos casos cada año y en el mismo período fallecen 4 234 personas. El tipo más frecuente de cáncer asociado al hábito tabáquico es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cuando esta malignidad se detecta en un estadio avanzado, lo que sucede en el 80% de los casos, la respuesta al tratamiento con las terapias onco-específicas disponibles aporta una supervivencia de 10 meses para el 50% de las personas que lo padecen y solo un 5% alcanza una supervivencia de 5 años. Las tasas de supervivencia de los pacientes con cáncer a los 2, 5 y 10 años son una expresión valiosa de desarrollo social en países con pirámides poblacionales estacionarias y Cuba está entre el selecto grupo que se propone transformar este tipo de cáncer en una enfermedad crónica no trasmisible, utilizando anticuerpos y vacunas terapéuticas.

Es doloroso que el nocivo hábito de fumar prevalezca en el país, afectando el futuro y la expectativa de vida de numerosos adolescentes (ambos sexos por igual) y adultos en todas las edades. Se refiere por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que solo en el año 2014 el consumo per cápita de cigarros por la población cubana de 15 años y más, fue de 1 527 unidades, lo que significó un incremento del 8.28% con respecto al año anterior y se estima que equivale a 4.24 cigarros diarios por persona en esas edades.

Así mismo, es conocido que el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, en más del 50% de los casos está asociado a factores de riesgo tales como tabaco, sedentarismo, obesidad, escasa actividad mental, hipertensión arterial, diabetes y depresión. Una de cada 10 personas de 65 años y más en el país desarrolla una demencia, más de la mitad de las personas con demencias son confirmadas con padecer enfermedad de Alzheimer. En el 2013 se diagnosticaron 150 mil las personas con alguna demencia (el 1,3 por ciento de la población) y se estima para el 2030 un incremento a 273 mil casos y en el 2050 a 441 mil casos.

Los factores de riesgo expuestos son ante todo modificables, y condicionan en su conjunto que por encima de los 60 años de edad, una importante proporción de las personas convivan con alguno o con varios de los siguientes padecimientos crónicos: enfermedades cardiovasculares (hipertensión, angina, insuficiencia cardíaca), enfermedades cerebrovasculares (hemorragias e isquemias cerebrales), enfermedades vasculares periféricas (arteriopatias degenerativas o isquémicas, insuficiencias venosas) enfermedades heredo-metabólicas (obesidad, diabetes, hiperlipidemias y hepatopatías), enfermedades respiratorias crónicas (asma, bronquitis crónica y EPOC), enfermedades neurodegenerativas (parkinson, alzheimer), enfermedades osteo-mioarticulares (artrosis, artritis), enfermedades renales crónicas (secundarias a diabetes y otras) y enfermedades psiquiátricas (depresiones, adicciones y demencias).

Se puede tomar como ejemplo que en el 2008, en un policlínico de La Habana, las personas con 65 años o más presentaban el siguiente comportamiento en las enfermedades crónicas no trasmisibles: la hipertensión arterial constituyó la enfermedad de mayor frecuencia (55%), seguida de las enfermedades cardiovasculares isquémicas (32,3%) y la diabetes mellitus (18,3%). La hipertensión arterial fue más frecuente en el sexo masculino, mientras que las enfermedades cardiovasculares isquémicas y la diabetes mellitus predominaron en el sexo femenino. El síndrome demencial presentó una frecuencia del 12%, mientras que la depresión estuvo presente en el 6,7% de los adultos mayores estudiados.

En este contexto, se implementan en todos los niveles del Sistema de Salud, acciones preventivas y de detección precoz en aquellos sectores poblacionales con riesgo de contraer enfermedades crónicas no trasmisibles. La detección temprana de estas enfermedades aportará un componente de población laboralmente activa a la sociedad y evitará muertes prematuras de personas adultas antes de los 65 años (otro indicador de desarrollo social).

Cuando se detectan tempranamente, muchas enfermedades crónicas no trasmisibles se presentan de forma ligera a moderada en la mayoría de las personas (60 al 90% según la enfermedad). En etapas tempranas, los síntomas y signos son controlados con cambios en los hábitos higieno-dietéticos y con bajas dosis de medicamentos, lo que les permite a las personas convivir adecuadamente con sus padecimientos y sostener una vida laboral activa.

Los cubanos que hoy padecen este tipo de enfermedades, tienen acceso a resolver entre el 70% y el 80% de sus problemas de salud en la asistencia primaria, disponiendo de 11 mil 400 consultorios del médico de la familia y de 451 policlínicos, antes de necesitar dirigirse a instituciones más especializadas. Así mismo, reciben dietas, suministro regular controlado de medicamentos esenciales subsidiados, seguimiento médico especializado, visitas por personal calificado en su domicilio e información cultural sobre sus padecimientos por todos los medios informativos.

Es seguro que al futuro previsible de Cuba, para los próximos 20 años, arribará una generación numerosa de adultos mayores instruidos y cultos; con el peso acumulado de décadas de vida laboral activa; que habrán colaborado en el desarrollo de la salud, la educación y el deporte (entre otras esferas de colaboración internacional) en más de 100 países; que padecerán una o más enfermedades crónicas no trasmisibles y que tendrán bajo sus cuidados a otros adultos mayores. Con estas cualidades, es también previsible que sean muy sensibles y exigentes ante factores subjetivos como la chapucería, la mediocridad, la desidia, el oportunismo descarnado, el egoísmo desmedido, la corrupción, el mercenarismo, la intolerancia, las tendencias homogeneizadoras o excluyentes, el maltrato o abuso de todo tipo y ante cualquier manifestación de violencia.

Esta población de personas con 65 años o más, que en muchos casos será laboralmente activa y que merecerá el pleno disfrute de sus derechos ciudadanos, será también mucho más sensible y vulnerable ante factores objetivos como alza de precios; desigualdad económica; procesos migratorios; disponibilidad de alimentación balanceada; carencia de agua o electricidad; disponibilidad de transporte, servicios básicos, ropa y calzado adecuados; limitaciones urbanísticas; entre otras.

De cara a un país que durante el curso de cinco décadas, con sus propios esfuerzos y sacrificio, ha transitado desde una pirámide poblacional con perfil expansivo típica de países subdesarrollados, hacia una pirámide estacionaria característica de un país altamente desarrollado y donde aún se prevé el crecimiento significativo en las proporciones de personas con edades superiores a los 65 años (25%, 34% y 50% por etapas); se debe asumir que se pondrán a prueba todos los determinantes políticos, económicos, sociales, de género, ocupacionales y ambientales que han condicionado hasta este momento la salud y la expectativa de vida de los cubanos. Se demandará entonces más que nunca, de una voluntad política integradora y que garantice un balance fino del entorno social, protegiendo los extremos poblacionales más sensibles a los cambios, en los que la potencial emergencia de la desigualdad económica, la falta de urbanización y la marginalidad pueden comenzar desde ya a influir significativamente; deteriorando particularmente las conquistas alcanzadas en la salud y en la calidad de vida de los adultos mayores.

¿De qué morimos los cubanos?

Durante el pasado año 2015, el cáncer, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas representaron la causa de más del 65% del total de fallecidos en Cuba.

Al formular la pregunta ¿de qué morimos?, está implícito un concepto sobre el que muchas personas rehúsan dialogar y que posee una profunda trascendencia. La muerte es también un evento inseparable del contexto económico y social en que transcurrió la vida de la persona. Por lo que así mismo, es imposible abordarla únicamente desde la individualidad y solo su dimensión social le da verdadero significado humano y ético.

Con este precedente, es esencial considerar como parte de la respuesta a la tercera pregunta, que el programa de atención materno-infantil ha garantizado un seguimiento médico especializado desde el embarazo, sumado a una atención neonatológica de alta calidad para todos los recién nacidos cubanos. Como es de esperar, este desempeño sostenido ha condicionado tasas de mortalidad materna e infantil muy bajas durante décadas y fundamenta una de las conquistas más valiosas del proyecto social. Así mismo, el sistema educacional cubano, mediante los círculos infantiles, las vías no formales, la educación primaria, secundaria y preuniversitaria, poseen un reconocimiento universal, no solo por su capacidad de abarcar a toda la población de la isla, sino también por su demostrada calidad.

Al abordar la muerte como evento humano y social, es esencial y válido también preguntarse ¿cómo morimos? Consecuentemente, las personas que han nacido con cuidados e indicadores del primer mundo, que han tenido el privilegio de crecer, desarrollarse y educarse en un país con altos estándares en el sistema educacional, deben envejecer y morir con indicadores del primero de los mundos posibles.

Sería inaceptable, incompatible con nuestra propia historia y desarrollo social, que las personas que sumen 70, 80, 90 y más años de vida o que sufren enfermedades en una etapa terminal, fallezcan con algún tipo de sufrimiento. Esto implica que lo hagan solas, sin atención a su humanidad, voluntad y espiritualidad, excesivamente instrumentadas, con dolor físico, con agobio espiritual, descuidadas en su higiene, en deplorable estado general o manejadas como objetos. Tal evento, en todos los casos sin excepción, indicaría que fueron atendidas por personas deshumanizadas o por personas incultas, que no tenían la sensibilidad más elemental ni la menor calificación para atender un evento tan trascendental como el final del ser humano: la muerte de un hombre o de una mujer. La calidad de la muerte, define, tanto como la calidad del nacimiento y de la maternidad, el verdadero desarrollo y la justicia plena que pueda alcanzar una sociedad.

Los individuos que durante una etapa importante de sus vidas, diez o más años, han padecido de enfermedades crónicas que no se han detectado y controlado adecuadamente, transitan hacia una etapa en las que estas comienzan a producir discapacidades y deterioro de la calidad de vida. En las etapas avanzadas de las enfermedades crónicas, la intensidad de los síntomas y signos no solo son difíciles de controlar con cambios en los hábitos higieno-dietéticos, sino que adicionalmente requieren dosis más altas y con frecuencia combinaciones de medicamentos. Todo esto hace más difícil convivir con los padecimientos y comienza a ser incompatible con el desarrollo de una vida laboral activa.

Está demostrado, que con independencia de la afección crónica que se padezca (cáncer, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, demencia y SIDA), hay un grupo de eventos al final de la vida que tienen en común suceder en un tiempo relativamente corto e intenso (aproximadamente 6 meses), donde se desencadenan síntomas y signos característicos de la progresión severa y de estadios muy avanzados que culminan con el agotamiento de los recursos vitales de la persona.

El dolor físico, los síntomas y signos intensos (falta de aire, fatiga, nauseas, vómitos, falta de apetito, ansiedad, tristeza, angustia, depresión, insomnio, constipación, y sequedad bucal, entre otros), la invalidez y la deformidad (escaras, atrofias musculares, anquilosis, etc.) suelen anticipar el desenlace final.

El alivio integral del sufrimiento es el objetivo humano más esencial al final de la vida. En Cuba hay conciencia en los profesionales de la salud, de que la excesiva manipulación e instrumentación médica son contraproducentes. La intervención médica contra el sufrimiento es muy compleja y por encima de los conocimientos y experiencia puramente clínicos, demanda habilidades específicas de comunicación, un alto nivel de entrenamiento en el manejo de las emociones propias y, al mismo tiempo, empatía emocional con el paciente, sus familiares y allegados.

El alivio integral del sufrimiento es directamente proporcional a la preservación, elevación de la calidad de vida y bienestar de la persona en la etapa final de la vida. En esos momentos, los pacientes soportan o sufren temores, perciben angustias profundas, sienten dolor por su propia pérdida individual y por lo que hacen sufrir a sus familiares, sienten desesperanza y frustración por abandonar proyectos y por dejar compromisos inconclusos o promesas incumplidas. La persona que asume acompañar a otra en estos momentos, debe estar conscientemente apta y socialmente calificada para ofrecerle afecto y respeto, ayudarle a explorar y superar los miedos, escucharle, hacerle rememorar sus mejores momentos, ayudarle a ver el sentido de la vida transcurrida, de los valores y logros acumulados, de lo valioso que ha aportado a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Los cuidados paliativos constituyen toda una filosofía sobre el concepto de facilitar una muerte digna, en su momento justo, sin apresurarla y sin prolongarla innecesariamente.

La consecución de una muerte digna, no es para nada una opción individual o netamente familiar, no se circunscribe exclusivamente al ámbito de la salud pública, es ante todo y esencialmente, una conquista social. El cuidado sostenido durante meses de una persona que sufre, con dolor físico, con alguna invalidez o deformidad en su cuerpo o que transita los momentos finales de la vida, es tan demandante de recursos espirituales, profesionales y materiales que desborda con creces -en la inmensa mayoría de los casos- las posibilidades de los núcleos familiares; tanto si en ellos predominan los adultos jóvenes, como si predominan los adultos mayores. Así mismo, sobrepasa los ingresos económicos de las familias y las mejores intenciones de las personas que puedan ejercer el oficio de cuidadores.

Es imprescindible que durante esa etapa, tan natural y dura de la vida, estos núcleos familiares se sientan totalmente protegidos y apoyados, acogidos y respetados, por el Estado, por sus instituciones, sus centros laborales, sus organizaciones sociales y políticas y por la comunidad. En la medida en que progresemos en nuestro desarrollo social, si logramos sostener íntegras nuestras conquistas en la salud, la educación y la cultura, este tipo de evento socialmente tan particular y relevante, será cada vez más frecuente. Su atención integral y humana podrá ser parte del cemento que aglutine nuestro tejido social.

El alivio integral del sufrimiento al final de la vida, debe ser atendido por personas seleccionadas por su sensibilidad, sus valores humanos y profesionalidad, para constituirse en una práctica que denote la aptitud de nuestro proyecto social para convivir y desarrollarse de cara a la transición demográfica hacia una pirámide poblacional estacionaria.

Es importante entonces, que de cara al futuro que se nos avecina, insertados en un mundo en crisis permanente (económica, social y ambiental), se convoque a las instituciones y ministerios, a las organizaciones políticas y de masas, a la sociedad civil en general, a las comunidades y barrios, para desarrollar, apoyar y sostener procedimientos efectivos de apoyo humano y profesional, que trasciendan más allá de la enfermedad y se orienten hacia el individuo y su familia, hacia las personas enfermas y hacia sus cuidadores; desarrollando además, indicadores que nos comparen con el resto del mundo en cuanto a estos valores. En estos momentos otros países como Estados Unidos, Japón, Suecia, Noruega y Chile (por poner solo algunos ejemplos) que poseen comunidades importantes de personas longevas, se empeñan intensamente en desarrollan estándares de estos cuidados.

Los que han decidido envejecer en esta isla, lógicamente asumen de forma consciente terminar en ella sus días. Luego de haber transitado décadas de aporte social, tanto dentro como fuera del territorio nacional, merecen al final la misma dignidad con que nacieron, crecieron y se desarrollaron. Es esencial que ante la modificación sustancial de la pirámide poblacional en nuestro país, donde desde ahora, entre la cuarta parte y la mitad de la población son y serán adultos mayores, los conocimientos acerca de la muerte con dignidad, los cuidados paliativos para las personas seriamente enfermas y las atenciones al final de la vida, comiencen a formar parte del acervo cultural de todos los cubanos.

* La idea general de este escrito y su concepción, se desencadenaron luego de la lectura del artículo “De qué morimos los cubanos”, publicado el 2 de junio de 2015 en Granma por Lisandra Fariñas Acosta, a quien se le tomó prestada la pregunta.

Referencias consultadas

Rubio Vladia. Cuba envejece: un problema que no puede esperar. López LM, Gran MA, Felipe AM. Evolución de la fecundidad en Cuba en las últimas cinco décadas. Temas Estadísticos de Salud. 2005;1(2):62. Rodríguez Cabrera A, Álvarez Vázquez L, Castañeda Abascal I. La pirámide de población. Precisiones para su utilización. Rev Cubana Salud Pública v.33 n.4 Ciudad de La Habana oct.-dic. 2007. Serra-Valdés M. Las enfermedades crónicas no transmisibles en la Convención Internacional Cuba-Salud 2015. Revista Finlay [revista en Internet]. 2015 [citado 2015 Ago 28]; 5(2):[aprox. 2 p.]. Disponible en: http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/362 Llibre Guerra JC, Guerra Hernández MA, Perera Miniet E. Comportamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles en adultos mayores. Rev Cubana Med Gen Integr v.24 n.4 Ciudad de La Habana oct.-dic. 2008. de Armas Padrino Iris. Cuba país más envejecido de América Latina. AIN Miércoles, 29 de Abril de 2015. Cortés Elsa María. La atención al adulto mayor, prioridad dentro de la sociedad cubana. Radio Rebelde 2010.11.16 15:33:47. Martínez Hernández Leticia. Nuevas medidas para la atención a los adultos mayores. Granma 25 de diciembre de 2014 22:12:52. Fariñas Acosta Lisandra. De qué morimos los cubanos. Granma 2 de junio de 2015 23:06:53. Kelley AS, Morrison RS. Palliative Care for the Seriously Ill. N Engl J Med 2015;373:747-55. Heath Iona. “Permiso para morir” versión digital. Elsa María Cortés La atención al adulto mayor, prioridad dentro de la sociedad cubana. Radio Rebelde 2010.11.16 – 15:33:47 Fariñas Acosta Lisandra. El reto de enfrentar el cáncer. Granma 20 de septiembre de 2014.

You can read here the english version of this article.