¿Existe una salida a la situación de Venezuela?

Venezuela está en condiciones críticas, con una catástrofe económica, una inquietud social creciente, saqueos, violencia y un crimen rampante. No solo la oposición política, sino también, cada vez más, el propio gobierno, reconocen la gravedad de los problemas de Venezuela, tal como lo indicara el 12 de julio el nombramiento por parte del Presidente Nicolás Maduro del General Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, como “superministro” encargado de asegurar la disponibilidad y la distribución de los alimentos y de otros productos básicos. Como observara el General Padrino al asumir el puesto, “un gobierno que no puede gobernar, no es un gobierno.”

La oposición política organizada, la Mesa de Unidad Nacional (MUD), conquistó una victoria electoral de envergadura en las elecciones de diciembre del 2015 para la Asamblea Nacional, en las que obtuvo más de dos tercios de los escaños (si bien menos del 60% del voto popular). Pero esa destacada victoria resultó ser en gran medida pírrica, en tanto el gobierno le ha propinado jaque mate a las iniciativas de la Asamblea y amenazado con clausurarla

La oposición ahora ha encaminado sus energías en dirección a una disposición referida a la revocación en la Constitución venezolana y obrado con gran determinación contra la obstrucción del gobierno con vista a cumplir los complicados prerrequisitos para su procedimiento. No obstante, parece cada vez más probable que el ejecutivo tenga éxito en posponer la posible revocación hasta después de principios de enero, momento en el cual, según la Constitución, un Presidente revocado no sería sucedido por nuevas elecciones, sino por la promoción del Vicepresidente en funciones, con lo cual se frustraría el objetivo de la oposición de derrocar a los chavistas.

El Gobierno y la oposición han llegado a un empate: cada lado tiene importantes bases sociales y electorales de apoyo, pero ninguno de ellos puede imponer su voluntad para eliminar a su oponente. El gobierno ha demostrado su incapacidad para resolver las dificultades del país, evidentes y en aumento. Los altos funcionarios probablemente temen perder totalmente el control de la situación, e insisten en asirse con fuerza a sus poderes y en negarle un espacio a la oposición, que habiendo experimentado la negación de su legitimidad, subvalorados y atacados desde el principio por el establishment venezolano, recurrió a una intentona golpista, a una huelga en la compañía petrolera estatal, a boicots y manifestaciones para tratar de derrocar al gobierno. Los chavistas desconfían profundamente de la oposición.

Por su parte, los líderes de la oposición tampoco confían en el gobierno, el cual ha utilizado los encarcelamientos, las presiones económicas y la manipulación de los medios de difusión, la expropiación de propiedades y de las listas de electores que se han opuesto al gobierno para mantener a la oposición desestabilizada. Algunos, o muchos quizás, rechazan la idea misma de diálogo con el gobierno como una mera estratagema del régimen para ganar tiempo y posponer el revocatorio. Los líderes de la oposición se inclinan a formular demandas, pero no a ofrecer concesiones. Las ambiciones individuales y la competencia entre los líderes de la oposición organizada les impiden desarrollar una estrategia coherente y ponerse de acuerdo en cuanto a tácticas. El MUD es menos un frente unificado que una serie de partidos y personalidades en una búsqueda ambivalente de unidad potencial; se agrupa para las elecciones, pero luego vuelve a deshacerse en pedazos.

Hasta el momento, el instinto fundamental, tanto dentro del gobierno como dentro de la oposición, ha sido la intransigencia. Ambas partes han distado mucho de estar preparadas para negociaciones duras, mutuamente respetuosas, encaminadas a encontrar alguna base para la coexistencia y para una redistribución de poder político. La polarización y la retórica estridente han contribuido al enorme impasse. Ningún actor venezolano cuenta con la estatura, el poder de convocatoria y la amplia credibilidad necesarios para iniciar un proceso de negociación política, probablemente ni siquiera la Iglesia.

Un posible rumbo adelante

Tras bambalinas ha echado a andar una movida para hallar un camino al diálogo político, la eventual negociación y posibles reacondicionamientos futuros. Una iniciativa internacional bajo los auspicios de UNASUR (una organización regional sudamericana, encabezada por el expresidente de Colombia, Ernesto Samper) está negociando un diálogo incipiente entre el gobierno y la MUD. El ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tomado la delantera, acompañado por el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y Martín Torrijos, expresidente de Panamá. La Unión Europea ha respaldado a Zapatero como mediador, pero no le ha concedido formalmente ningún título o misión, quizás por la forma en que han estado haciendo campaña en su contra figuras de la oposición venezolana que han desconfiado, de manera general, de los mediadores internacionales. Tanto el gobierno de Venezuela como la MUD han estado de acuerdo en que el Vaticano debe desempeñar un papel mediador en el proceso. La misión de UNASUR tiene el respaldo del gobierno de EE.UU., aunque el Congreso, dominado por los Republicanos, con toda seguridad experimentaría dudas si estuviese prestando atención. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, cuya capacidad mediadora resultó comprometida por sus fuertes declaraciones antichavistas, aparentemente acepta el papel de guía de Zapatero.

Un factor importante que promueve este diálogo incipiente es el interés que comparten, desde sus distintas perspectivas, Brasil, Colombia, Cuba, los EE.UU., China y la Unión Europea, respecto a una Venezuela estable que produce y exporta cantidades enormes de petróleo, importa productos que requiere de sus principales abastecedores, paga sus deudas, no desestabiliza a sus vecinos y le hace frente con efectividad a su crisis humanitaria. Otro factor es el creciente aislamiento de Venezuela en América Latina debido a cambios recientes en las políticas de Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, y en MERCOSUR.

Incluso en el mejor escenario posible, suponiendo que un proceso de construcción de la paz llegue a despegar, la construcción de la reconciliación y la mutua tolerancia no serán fáciles en un medio en el cual, al menos hasta ahora, ambas partes consideran que la actual situación, altamente insatisfactoria, resulta más ventajosa para sí que concederle algo a la otra parte.

Muchos venezolanos confían muy poco en que algo bueno pueda surgir del diálogo. Los líderes de la oposición han mostrado poca disposición a dar modestos pasos adelante, en parte porque al hacerlo podrían prestarle al régimen alguna legitimidad adicional. Por su parte, el gobierno o bien no ha estado interesado, o ha sido arrogante e inepto en lo que atañe a la apertura de un diálogo con la oposición. El temor a que la oposición esté decidida a poner fin a la revolución chavista (con sus beneficios para los anteriormente excluidos) y a castigar a sus principales líderes resulta comprensible.

Experiencia Internacional

Los dirigentes tanto de los regímenes en plaza como dentro de las oposiciones políticas que han ayudado a conseguir tránsitos de un dominio autoritario a la democracia por todo el mundo –en Brasil, Chile, Polonia, España y otros lugares— han inspirado esperanza mediante la articulación de una visión positiva e inclusiva del futuro de su país con el fin de contrarrestar el miedo y la desconfianza muy extendidos, pero sin alentar expectativas carentes de realismo respecto a un cambio total e inmediato. Han hallado espacios y medios para que el diálogo informal explore posibles vías en dirección a la tolerancia recíproca, tales como las “conversaciones sobre conversaciones” entre el Congreso Nacional Africano y representantes no oficiales del gobierno sudafricano, o las discusiones de la mesa redonda entre el gobierno comunista y Solidaridad en Polonia. Estas iniciativas crearon condiciones y proveyeron señales para alentar a los que se hallaban dentro de un régimen autoritario y procuraban una salida segura respecto a que ello pueda de hecho ser posible, al tiempo que excluyendo a aquellos que se encontraban dentro de la oposición y que rechazaban el compromiso o amenazaban con usar la violencia —tal como fue necesario hacer en Brasil, Chile y España. Se han mejorado las leyes electorales y se han creado autoridades electorales independientes con vista a edificar confianza en el proceso electoral, tal como ocurriera en México a lo largo de varios años.

Los líderes exitosos en lo que respecta a transiciones en todo el mundo, de nuevo, tanto aquellos de los regímenes en plaza como de las oposiciones, han llegado a arreglos transigidos, incluso algunos dolorosos e impopulares, porque han preferido avances modestos antes que el fracaso heroico. La flexibilidad táctica –participación en el plebiscito de 1988 en Chile a pesar del riesgo de legitimar, de ese modo, al gobierno de Pinochet; abandono de la presión con vista a elecciones directas en Brasil y proponer a un funcionario civil del gobierno militar como candidato vicepresidencial de la oposición; y la aceptación de la participación de los comunistas en el primer gobierno democráticamente electo de la Polonia poscomunista— a menudo requiere más coraje político que la intransigencia principista. También han aprendido a movilizar apoyo internacional para un reacomodo pacífico, sin ser vistos como instrumentos de intervención extranjera, tal como se ilustró con el ANC en Sudáfrica y, en verdad, por los líderes de la oposición en cada uno de esos países. Alcanzaron o reiteraron sus compromisos respecto a las libertades constitucionales y eliminaron las crasas violaciones cometidas en su ejercicio, tales como la detención de presos políticos y la amenaza de encarcelamiento por las protestas legales.

En Chile, Sudáfrica y otros casos, han desarrollado modos de documentar los abusos de derechos humanos, reconociendo y a veces compensando a las víctimas por la vía de nombrar comisiones de la verdad y la reconciliación u otros cuerpos similares, sin buscar venganza ni imponer una justicia plena en las frágiles condiciones de una transición democrática. Y han hallado vías para reconocer las contribuciones de la otra parte al progreso nacional y a trabajar juntos en los cambios económicos y sociales pragmáticos y necesarios para resolver los problemas y restaurar la estabilidad política, tal como lo ilustra el Pacto de la Moncloa en España. En la mayoría de esos casos también, y especialmente en Chile, España y Brasil, los líderes de la oposición invirtieron mucho tiempo y esfuerzo en la construcción de la unidad dentro de la oposición democrática y en la realización de sacrificios personales y partidistas para conseguir objetivos compartidos.

Hoy en día, Venezuela está enfrentando todos esos desafíos. Son difíciles, pero no tienen por qué ser insolubles. Puede argüirse que las circunstancias de Sudáfrica, Chile, Indonesia, Brasil y otros países eran mucho más hostiles al tránsito democrático pacífico que las que enfrenta Venezuela, pero abordajes creativos fueron hallados por quienes estaban profundamente comprometidos con darles forma.

Todos los venezolanos, así como la comunidad internacional, deberían comprender que las perspectivas de un futuro mejor podrían muy bien depender de sacarle pleno provecho al proceso incipiente de diálogo, teniendo en cuenta la importancia de transigir para llegar a arreglos prácticos, de la paciencia y de la habilidad de escuchar al igual que de formular declaraciones.