30 de junio de 2022

Este jueves 30 de junio, el Centro Cultural Fresa y Chocolate reabrió sus puertas al espacio de debate Último Jueves, que organiza la revista Temas.

Tras dos años de encuentros en las plataformas digitales y en escenarios de semi presencialidad, unas 45 personas se acercaron a la habitual sede ubicada en El Vedado capitalino para intercambiar sobre “¿Deliberar o participar? Sociedad civil en un socialismo democrático?”. Junto a ellas, y a través del espacio digital, asistieron otros 13 participantes localizados desde la ciudad de Santiago de Cuba hasta China.

El panel estuvo moderado por el director de la revista Temas, Rafael Hernández; y contó con las intervenciones de Michel Torres Corona, licenciado en Derecho, Máster en Derecho Constitucional y Administrativo; el profesor asistente de relaciones internacionales y politica comparada en la Universidad Holy Names en Oakland, Arturo López-Levy; y Frank Josué Solar Cabrales, Doctor en Ciencias Históricas y profesor Titular de la Universidad de Oriente. quien participó vía internet.

En su intervención inicial, Rafael Hernández celebró el retorno al escenario habitual que sirve de sede a los debates de Último Jueves y destacó la importancia del tema a discusión, que devela otras aristas de problemas debatidos en los más de veinte años del espacio. A continuación, invitó a los panelistas a contestar la pregunta ¿Qué importancia tienen la deliberación y la participación en la práctica de la democracia?

Michel Torres Corona, manifestó que la participación y la deliberación deben analizarse en los contextos específicos, y no como generalidades abstractas. En ese sentido, relacionó el concepto Democracia con el ejercicio de poder e identificó la cualidad política que lo distingue. “Concibo la política como lucha cotidiana”, precisó. Asimismo, expresó que para hablar del “ejercicio real de la democracia” deben plantearse las interrogantes ¿qué democracia?, ¿qué ejercicio real? y profundizar en los problemas de la cultura política existentes en la Cuba actual.

Por su parte, el investigador Arturo López-Levy sistematizó algunos elementos distintivos de los conceptos Democracia y Democracia deliberativa, e hizo énfasis en que “la invocación a la democracia” no tiene sentido en medio de un orden internacional si no se respeta la soberanía. De igual forma, insistió en las relaciones entre participación política y libertad de pensamiento; la importancia de la educación y el estudio de la esfera pública; y las particularidades de Cuba, definidas en su opinión por “el rumbo leninista” y “la agresividad de los Gobiernos de los Estados Unidos”.

Tras las intervenciones iniciales el moderador, Rafael Hernández, preguntó a los ponentes ¿Qué problemas afectan el papel de la deliberación y la participación en el funcionamiento democrático?

Para Michel Torres Corona, es necesario precisar que el paradigma democrático en la actualidad está dominado o regulado por la concepción liberal. En relación con Cuba, es imprescindible dar mayores espacios de participación efectiva, sin esperar las condiciones idílicas para ello. Manifestó que Cuba se enfrenta a un ambiente de hostilidad permanente, por parte de la principal potencia imperialista del mundo.

En opinión de Arturo López-Levy sin participación, ni deliberación, no hay democracia posible. La complejidad del tema se evidencia en el hecho de que existen experiencias en que se han obtenido beneficios económicos, incluso en escenarios no democráticos. Asimismo, sostuvo “que es necesario rebasar el esquema marxista para pensar la democracia en el mundo de hoy”. Entre los factores que afectan la deliberación y la participación en la Cuba actual –aunque no exclusivos del país– mencionó las desigualdades, el carácter centrípeto del sistema político cubano, la concentración del poder y las dificultades para la existencia de una «oposición leal,» aclarando que no se trata de admitir «la apostasía» (término usado por Martí para referirse a los aliados de los enemigos de la nación). Finalmente, revindicó la descentralización como experiencia política.

Por su parte, Frank Josué Solar señaló como uno de los principales problemas el hecho de que todo proyecto de liberación socialista tiene un carácter internacional, lo que constituye una condición inevitable. Mientras no se dé esta condición –sostuvo– se mantendrán los niveles de hostilidad y agresión contra quienes opten por ese camino. Ello implica la necesidad de un Estado fuerte y se expresa en las tensiones que se producen entre el poder y el proyecto. Asimismo, desarrolló las múltiples aristas que pone sobre la mesa el intento de aislar a los proyectos socialistas, considerándolo como contexto central. En este particular, mencionó la necesidad de la unidad y, al mismo tiempo, en qué medida esta necesidad puede ser utilizada por sectores de la burocracia para defender posiciones que se alejan del proyecto.

Luego de insistir en las diferencias entre participación, deliberación, consulta e información y destacar las particularidades de escenarios que condicionan sus prácticas y los acercamientos que se realizan a estos asuntos, Rafael Hernández dio la palabra al público que participó en el Último Jueves de manera presencial y a través de las plataformas digitales.

Un total de 12 intervenciones evidenciaron la diversidad de criterios –muchas veces opuestos– en relación con el tema a debate en este Último Jueves. De igual forma, se realizaron numerosas preguntas a los panelistas que, como señaló Rafael Hernández, sería imposible responderlas todas.

El periodista tunero István Ojeda, desde China, llamó la atención sobre la reciente evaluación realizada por el Comité Central del Partido Comunista del país asiático de la importancia de la participación. Ello –precisó– en una sociedad donde el respeto a la autoridad es muy importante. La profesora universitaria Marta Blaquier manifestó que falta mucho en la realización efectiva, en los resultados, del derecho a la queja enunciado en la Constitución cubana; y el también profesor Carlos Alzugaray destacó la importancia de fortalecer la Educación cívica.

En otra de las intervenciones, Carlos García-Pleyán dijo que entre los elementos que limitan la participación se encuentran las asimetrías en el acceso a la información y resaltó la urgencia de homogeneizar este acceso. Asimismo, expresó que para hablar de participación es necesario definir ¿participar en qué?, para no hacerlo en abstracto. Finalmente, el profesor de New School, de Nueva York, Gabriel Vignoli, presente en el Centro Fresa y Chocolate, abordó la necesidad de reconfigurar las categorías, expandir el campo semántico de las palabras Participación y Deliberación. A propósito, introdujo la idea de que, en el caso cubano actual, podría considerarse la migración como una forma de deliberación.

Las preguntas del público tocaron temas como: ¿Nuestra sociedad ha avanzado en acercar la participación y la deliberación? ¿Cómo se dan estas prácticas en los escenarios de base? ¿El funcionamiento institucional cubano actual refleja realmente esa verticalidad que de manera constante se enuncia? ¿Han ajustado los proyectos socialistas sus cuentas con las fallas en términos de participación y/o deliberación? ¿Lo ha hecho la democracia liberal con las propias fallas y errores de su paradigma? ¿Cuánto influye el lugar que se otorga en la Constitución al Partido en nuestras fallas democráticas?

Como es costumbre en Último Jueves, tras las intervenciones del público se produjo una devolución final de los panelistas.

Frank Josué Solar destacó la necesidad de una participación vinculante, y consideró que la deliberación debe ser “el modo de vida diario del sistema político cubano”. El profesor de la Universidad de Oriente insistió en la horizontalidad como condición básica, que se exprese en tener acceso a la información y tomar parte en la decisión final. Se refirió también al límite que identifica en estas prácticas: “nada que vaya contra la Revolución” –afirmó– y, al mismo tiempo, planteó como problema a considerar ¿quiénes son los que fijan ese límite?

Por su parte, Michel Torres Corona llamó a no ver la democracia como un estándar. En este sentido, abordó la constante a tomar como referencia el pluripartidismo y expresó que en su opinión el partido único no está reñido con la democracia. Al acercarse al tema del acceso a la información, señaló como elemento clave la transparencia. Esa transparencia –agregó– está mediada por elementos de opacidad, lugares oscuros que, en el caso cubano, también tienen que ver con los efectos del bloqueo impuesto por los Estados Unidos.

El investigador Arturo López-Levy insistió en la concepción de la democracia deliberativa, y la necesidad de implementar formas complementarias a la institucionalidad existente. En este sentido, ejemplificó a través de procesos ocurridos en países de Europa, Asia y en territorios de los Estados Unidos. Ofreció, además, algunas líneas críticas que dificultan el desarrollo de la deliberación y la partición en Cuba.

Por último, el director de la revista Temas y moderador del espacio, Rafael Hernández, agradeció a los presentes, celebró el regreso de Último Jueves al Centro Fresa y Chocolate y resumió el encuentro como una oportunidad de poner problemas sobre la mesa.