Este jueves 27 de abril, en su espacio habitual del Último Jueves, se estará debatiendo acerca del turismo en Cuba. “Turismo: ¿hoteles y qué más?”. Como es habitual ya, un grupo de invitados al panel estarán compartiendo con quienes asistan tanto de manera presencial, en la sede de Temas, cita en calle 23, entre 8 y 10, # 1109, entre 4:00- 6:00 p.m., o a través de nuestro grupo en Telegram en ese mismo horario. Si le interesa participar por esta última vía, puede pinchar aquí, o escribir al correo temas@icaic.cu.

Pero esta no es la primera vez que se analizan las diversas aristas de la actividad turística en el país. A modo de adelanto de la discusión del jueves, Catalejo propone a sus lectores algunos de los trabajos más relevantes publicados en números anteriores de la revista Temas que tienen como foco de interés algunas de estas temáticas. Aquí te proponemos algunas:

Revista 43. Turismo, cultura y sociedad. julio-septiembre , 2005

No. 43 de Temas

El mundo ya no se conecta por Marco Polos o Richard Danas que recorren largas travesías a lomo de camello o en navíos de vela,

y escriben crónicas que revelan China o Cuba a los europeos. Junto a la televisión satelital e Internet, un enjambre de turistas recorre el globo captando imágenes, trasegando información, portando cargas culturales, ideológicas, éticas, estéticas, y dejando un rastro en economías, sociedades, medio ambientes y mentalidades.

Este número de Temas está dedicado a un fenómeno que involucra no solo a huéspedes de cruceros y hoteles cinco estrellas, sino a la industria creada alrededor del desplazamiento de los individuos, a los efectos de esa gran movilización de grupos humanos fuera de su entorno original, y a las implicaciones que esta acarrea para las sociedades y los sistemas culturales. Antropólogos, sociólogos, ecologistas, economistas, expertos en desarrollo sustentable, abordan problemas que abarcan desde el control global de las trasnacionales, la propagación de su lógica economicista y su cultura tecnocrática hegemónica, hasta la reivindicación del interés nacional –incluido, de manera destacada, el de los grupos sociales subalternos–, sobre la preservación del habitat, el patrimonio cultural, la captación y redistribución de la renta turística, y especialmente la participación comunitaria en el diseño, la gestión y el beneficio de un modelo de turismo realmente alternativo.

Revista Temas: 77. Imagen país. Promoción del turismo. José Luis Rebelló.

No. 77 de la revista Temas

La imagen país, en general, y la imagen turística de un país, como destino, existen siempre, tanto si la organización y la empresa lo desea o no. Si un país, una institución pública o privada no construyen por sí mismos una imagen verosímil de sí, otros pueden encargarse de hacerlo y no necesariamente en el sentido deseado.

Revista Temas: 83. Mujeres dirigentes en el turismo: ¿un estilo diferente?. Karla Gattorno

En Cuba, por necesidades de la lucha política, luego del triunfo de la Revolución, la estatización se extendió a casi toda la economía Marcelo, 2015), y aún se mantiene de esta forma en espacios amplios y vitales, aunque existen algunos en los cuales los emprendimientos privados y la cooperativización se han insertado. Por esta razón el sector público tiene características atípicas en nuestro país y se extiende más allá de lo comúnmente manejado en el resto del mundo.

Aclarado este aspecto, me adentraré en el análisis y discusión del objeto de este texto: la mujer dirigente y su accionar en el sistema empresarial estatal cubano, específicamente en el turismo.

Al tiempo que reconoce el papel de las políticas públicas, se defiende que el crecimiento de la industria del ecoturismo se muestra mejor como un ejemplo de creación conjunta, en que participan pequeñas empresas emergentes a manos de emprendedores que operan las reservas privadas, los recorridos, el alojamiento, así como las organizaciones no gubernamentales (ONG) científicas o medioambientales.